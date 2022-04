“Camerata Assunta presente”. Addio fascista per la moglie di Giorgio Almirante

"Qualcuno dia il presente", "camerata Assunta presente". Il funerale di donna Assunta Alminrante, moglie del fondatore dell’Msi Giorgio Almirante, si concluso con il tradizionale saluto fascista e le braccia tese di una trentina di persone.

I saluti sono avvenuti sul sagrato della basilica di Santa Maria in Montesanto a piazza del Popolo, meglio nota come Chiesa degli artisti in piazza del Popolo, mentre la bara veniva caricata sul carro funebre. Al funerale, all'interno della chiesa, erano presenti tra gli altri diversi esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Gianni Alemanno, Isabella Rauti, Gianfranco Rotondi e Nello Musumeci.