Camion rifiuti va fuori strada: morto l'autista. Tragedia ai Castelli Romani

È morto l'autista dell'autoarticolato per la raccolta dei rifiuti che è finito contro il muro dell'Ecocentro comunale venerdì alle 16 in via Via Borgo Valle Vergine 7, a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani. L'uomo, 50enne, è stato estratto dal mezzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto si apprende dai Vigili del Fuoco, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro: da determinare ora se l'impatto sia avvenuto per un malore del conducente del camion dei rifiuti oppure per una manovra sbagliata.

“Abbiamo appreso con dolore che intorno alle 16 si è verificato un grave incidente presso l’Ecocentro comunale, in cui ha perso la vita un uomo, un autista di 50 anni che lavorava per la Del Prete (ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Rocca di Papa), residente a Lariano. In tale triste occasione, manifestiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia, attorno a cui ci stringiamo con affetto”, ha scritto su Facebook il vicesindaco di Rocca di Papa, Veronica Cimino.