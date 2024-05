Campagna elettorale: Forza Italia denuncia il degrado di piazza dei Tribuni

“Nonostante gli annunci dell'attuale amministrazione Municipale guidata da Francesco Laddaga, Piazza dei Tribuni al Quadraro versa in condizioni critiche sia sul fronte del decoro e della pulizia che della sicurezza”.

A scriverlo sono Giovanni Cedrone, Coordinatore di Forza Italia del Municipio VII, e Federica Ceccarini, Alessandro Galli e Fabio Santonoceto, Vicecoordinatori municipali di Forza Italia.

Secondi gli esponenti territoriali, “è una ferita nel cuore del quartiere che non merita una piazza così importante immersa nel degrado, oggi diventata anche alloggio per senza fissa dimora spesso in precarie condizioni igienico-sanitarie. Siamo pronti ad avviare una raccolta di firme per portare al Municipio VII e al Campidoglio l'indignazione e la preoccupazione dei cittadini”

Da luglio 2023 solo promesse

"Piazza dei Tribuni è il simbolo del fallimento delle giunte municipali che si sono succedute negli ultimi venti anni, uno spazio pubblico impropriamente precluso all'utilizzo quotidiano da parte dei residenti e delle famiglie del quartiere. Lo scorso luglio l'annuncio dell'accordo con la società che detiene la piazza per la riqualificazione, poi ad ottobre la rimozione di alcuni chioschi. Da allora tutto fermo, piazza nel degrado e promesse disattese”.