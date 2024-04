Campidoglio, Dario Nanni lascia Azione di Calenda e passa al Gruppo Misto

Il consigliere capitolino Dario Nanni ha annunciato in apertura dell'Assemblea capitolina di aver lasciato il gruppo della Lista civica Calenda- Azione per passare al gruppo misto.

Una scelta che apre nuovi scenari.

Le parole di Nanni

''Una scelta che avrei potuto fare tranquillamente due anni fa - ha detto in aula Nanni- ma mi sono voluto prendere tempo. In questi due anni ho continuato a lavorare, nonostante sia stato chiaro a tutti le distanze dal gruppo dove ero stato eletto, al servizio della città. Non ho sentito una solitudine perché per percepire un'assenza bisogna percepire una presenza che spesso non c'è stata: non c'è stato un progetto, un'idea, una prospettiva. Mi sembrava doveroso comunicarlo ufficialmente: lascio il gruppo di cui faccio parte e vado al gruppo misto''.

La Presidente Celli

"Esprimo il mio personale augurio di buon lavoro al consigliere Dario Nanni che durante la seduta di oggi ha annunciato l'avvio di un nuovo percorso politico nel Gruppo Misto. Sono certa che come sempre dimostrato continuerà con passione e determinazione il suo impegno al servizio della città, a partire dall'attenta guida della Commissione speciale Giubileo 2025". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli.