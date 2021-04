Campidoglio, Grancio: "Non c'è più maggioranza, si voti la sfiducia"

“La Sindaca Raggi fa l’eroina sui social, mistifica ad arte la sua azione politica, ma la realtà ci dice che non ha più la maggioranza" in Campidoglio. E dunque occorre votarle la sfiducia, dice Cristina Grancio, Capogruppo del Partito Socialista Italiano in Assemblea capitolina.

"Raggi, con la sua giunta, pensa di gestire la Capitale d'Italia con le seconde convocazioni, come quella andata in scena ieri dove, nonostante la presenza della Sindaca, la 'maggioranza' si è fermata a 21 consiglieri (su 48). La maggioranza non esiste più. Tutto questo risulta assurdo soprattutto se l'argomento della convocazione riguardava il tema dei rifiuti e, in particolare, la delibera sul piano di risanamento che prevede anche il piano strategico operativo di Ama. - prosegue Grancio - Grazie al tema dei rifiuti hanno conquistato la maggioranza nel 2016 cavalcando la disperazione dei cittadini, ma per 5 anni si sono limitati ad annunci e slogan senza fare un solo passo in avanti. Ora che la Sindaca e la giunta sono in minoranza, i consiglieri si assumano la responsabilità di votare una sfiducia perché vivacchiare in questo modo fino ad ottobre non ha senso”, conclude.