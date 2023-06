Campus Peroni, i risultati: in sette anni risparmiate 6000 tonnellate di CO2

Campus Peroni, il centro di eccellenza di Birra Peroni e Crea, ha presentato i suoi primi risultati: tra il 2015 e il 2022 sono stati risparmiati 6000 tonnellate di CO2.

A pochi giorni dall'inizio della raccolta dell'orzo del 2023, il Campus ha raccolto i suoi partner agricoli, le università e le innovative startup che ne fanno parte per esporre i risultati raggiunti negli ultimi 7 anni circa, nell'evento intitolato "Innovazione, tecnologia e ricerca per un'agricoltura più resiliente e sostenibile". L'evento si è tenuto all'azienda agricola Aldobrandini. L’appuntamento ha visto la partecipazione di Vittorio Sambucci, VicePresidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, Giuseppe Piacentino, Responsabile marketing commerciale di Hort@, Giacomo Luddeni, B2B Execution Manager di xFarm Technologies e Virgilio Maretto, CEO di pOsti.

“Mai come quest’anno - ha spiegato Federico Sannella, coordinatore del Campus Peroni - abbiamo davanti una situazione che dimostra in maniera evidente la portata delle sfide che la filiera brassicola deve affrontare e davanti a fenomeni estremi sempre più frequenti non si può non ragionare su azioni che possano rendere tutta l’agricoltura più resiliente, oltre che più sostenibile”.