Cane gli attraversa la strada, muore a L'Aquila motociclista romano di 40 anni

Un motociclista romano, Daniel Martino, 40 anni, figlio di una nota famiglia di imprenditori, è morto ieri a causa di un incidente che si è verificato in Abruzzo, lungo la statale 80 che dall'Aquila conduce al lago di Campotosto dopo che un cane gli ha attraversato la strada .

Secondo la prima ricostruzione della Polstrada, un cane ha attraversato all'improvviso la strada e il 40enne, a bordo di una Aprilia da strada, lo ha investito, perdendo il controllo del mezzo e volando per diversi metri, prima di colpire con violenza il guardrail. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo, su quella che ormai è diventata la strada della morte, visto l'alto numero di incidenti simili che si ripetono con drammatica costanza.

E' intervenuta l'eliambulanza del 118

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aquila e i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. È atterrato anche l'elicottero del 118, che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell'Aquila che hanno ascoltato anche diversi testimoni che hanno riferito dell'improvviso attraversamento dell'animale.

Il 7 maggio su quella strada era morto un altro romano

Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica dell'Aquila, Simonetta Ciccarelli, il cadavere del centauro è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale dell'Aquila per essere sottoposto ad autopsia prima del nullaosta per i funerali. L'ultimo incidente del genere su quella strada si era verificato il 7 maggio scorso. A perdere la vita era stato Emiliano Serafini, 50 anni, anch'egli di Roma: una tragedia per la quale il pm Marco Maria Cellini, titolare del fascicolo, ha iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale Alessandro Salernitano di 51 anni, un altro centauro romano di 44 anni, rimasto ferito in quella occasione: le due moto si erano scontrate.