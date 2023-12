Cani scatenati: 20 pelosi si danno appuntamento per il Capodanno senza botti

Capodanno da cani nel vero senso della parola, perché nell'unico posto in Italia dove si garantisce una notte di San Silvestro senza i botti. E sono 20 i cani già prenotati: un sold out canino.

L'oasi del silenzio è a Ponticelli, frazione di Scandriglia a pochi chilometri da Roma sulla via Salaria per Rieti che per il secondo anno consecutivo a tutela delle greggi di pecore organizza il Capodanno 2023-20924 senza botti e questo perché la tradizione del “bombardamento di Capodanno” rischia di bloccare la produzione di latte delle pecore.

Da qui l'idea di organizzare un cenone-degustazione di prodotti tipici dell'azienda bio, tra i quali spiccano i formaggi di alta qualità derivati del latte ovino. L'idea porta la firma di Giacomo Ficco, esperto ovicolo di fama internazionale e Michela Ragazzo “le mani d'oro del formaggio) che da innamorati della natura aprono le porte agli appassionati che ogni fine anno si trovano di fronte al quesito “come faccio a proteggere il cane dalla grande paura dei botti”.

La degustazione nelle mani di Valentina Salerno





E così l'azienda agricola di 30 ettari a “ulivi e pecore” ha deciso di raddoppiare l'evento sperimentato lo scorso anno, affidandosi alla giovane chef Valentina Salerno che curerà la preparazione degli assaggi tutti ispirati alla stagione e alla natura. Reduce da un'esperienza alla “corte” del mitico Francesco Apreda, la Salerno ha predisposto un mani a base di verdure di stagione in pastella alla romana, polenta fritta e taleggio di pecora (unicum di Bio San Biagio), seguito da mezze maniche alla crema di broccoli con ricotta salata e mandorle tostate e un tortino di riso al battuto di maiale con il tartufo raccolto nei campi adiacenti l'azienda. A seguire Arista di maiale alla zucca e l'immancabile abbacchio fritto Bio San Biagio in panatura croccante con cipolle in agrodolce. E dopo mezzanotte, lenticchie di montagna con cotechino. Attenzione, però: Bio San Biagio non è un ristorante ma un cento di degustazione di perle del territorio e dell'azienda, autoprodotte e a chilometro zero. Ora, con 20 cani – e relativi proprietari – già prenotati per la notte di San Silvestro, la sala è sold out almeno per gli animali.

A grande richiesta il bollito alla Picchiapò

Chi vuole provare un'esperienza a contatto con la natura può puntare solo alla degustazione del giorno 1 di gennaio. E la chef promette in salto nel cuore della tradizione romana con brodo di tortellini e bollito di carne alla picchiapò. C'è ancora posto per cani e per accompagnatori umani.

Info: +39 320 720 3818