Canili, Fdi sta con gli animalisti: “Ricoveri tutelino cani e gatti”

"'Nella Commissione Trasparenza di mercoledì 18 maggio proseguiranno le audizioni delle Associazioni animaliste e il confronto con gli uffici dell'Amministrazione di Roma sulla gestione dei canili e il recente affidamento dei servizi veterinari dei ricoveri per animali di Roma Capitale''. Lo dichiara il Presidente della Commissione Trasparenza dell'Assemblea Capitolina, Andrea De Priamo".

"Dopo numerose segnalazioni di disservizi e di criticità nel servizio di cura per cani e gatti ospitati dalle strutture del Comune, e dopo la denuncia sollevata oggi in merito a presunte irregolarità nella procedura di affidamento del servizio veterinario, stiamo approfondendo lo stato del servizio e la legittimità dei contratti di affidamento a strutture veterinarie private incaricate delle cure, per evitare che la permanenza presso i ricoveri non rispetti gli standard di tutela e di dignità che meritano gli animali abbandonati e recuperati da Roma Capitale e per far sì che cani e gatti feriti o malati ricevano adeguate cure, anche per facilitare il processo di adozione'', conclude De Priamo.