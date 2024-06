Valditara fatte 'na canna: i Radicali piantano cannabis sotto al Ministero

I Radicali Italiani hanno piantato questa mattina, mercoledì 26 giugno, di fronte al Ministero dell'Istruzione e del Merito, una piantina di cannabis per chiedere una corretta informazione sugli effetti della cannabis tra i giovani.

Una provocazione che sta facendo il giro dei social.

Il consumo tra gli adolescenti

"Il consumo di cannabis tra gli adolescenti è diffusissimo. Non sono certo gli spot propagandistici e fumosi del ministero a fare da deterrente. I giovani meritano un’informazione corretta, chiara, scientifica. Serve una formazione continua nelle scuole, realizzata da medici e psicologi, e non dalle forze dell’ordine.

Legalizzare

Serve legalizzare per togliere i ragazzi agli spacciatori, serve legalizzare per liberare i tribunali e le forze dell’ordine, serve legalizzare per avere una maggiore qualità e sicurezza della sostanza. Tutto il resto è la solita propaganda che, probabilmente, i ragazzi osservano fumandosi una “canna”, sicuramente di pessima qualità."

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino, Tesoriere Radicali Italiani