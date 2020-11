Roma

Giovedì, 19 novembre 2020 - 19:30:00 Cantiere Areti blocca un quadrante di Roma: auto e ambulanze in coda per ore Code dal Grande Raccordo Anulare fino a Mentana per i lavori di sostituzione di un cavo elettrico tra la Centrale del Latte e la Nomentana

Micro cantiere di Areti blocca un intero quadrante di Roma. Code dal Grande Raccordo Anulare fino a Mentana, con il tratto di strade che va dalla Centrale del Latte fino alla Palombarese con migliaia di auto in fila per colpa dei lavori per la sostituzione di un cavo elettrico davanti alla Clr ed un secondo questa volta sulla Nomentana in prossimità di Colleverde. Nell'ora di punta del rientro dei pendolari a casa, 15 chilometri di coda senza una pattuglia dei vigili urbani nella porzione di competenza del Comune di Roma e totale latitanza di qualsiasi servizi di assistenza da parte delle polizie locali di Guidonia e Fonte Nuova. Con la complicità della Città Metropolitana, il rientro a casa è diventato un inferno. Bloccate persino le ambulanza lungo il budello della Palombarese bis. E venerdì si prepara la replica con i residenti dei comuni limitrofi a Roma condannati a vivere in perenne a coda per andare a lavoro o per tronare a casa.