Cantieri Giubileo, terminati i lavori sulla Tangenziale: apertura anticipata

Dalle ore 17 del prossimo 16 agosto sarà di nuovo percorribile il tratto soprelevato della Tangenziale est in direzione Salaria.

La strada era stata chiusa a partire dallo scorso 23 luglio per i lavori giubilari di riqualificazione.

La riapertura

La riapertura della grande arteria, oltre ad avvenire con alcuni giorni di anticipo rispetto al termine inizialmente programmato del 19 agosto, consente di poter anticipare le lavorazioni sulla carreggiata opposta, in direzione San Giovanni, permettendo di velocizzare ulteriormente il cantiere per poter concludere tutte le operazioni a settembre.

L'assessore Segnalini

“Procediamo spediti con i lavori” commenta l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. “Anas sta portando avanti un cantiere complesso che in alcuni casi ha riservato delle insidie. Grazie anche al Dipartimento LLPP è stato possibile intervenire in modo puntuale ed efficace. Ringrazio la Polizia Locale per il supporto quotidiano in lavori di particolare importanza che i romani aspettavano da 40 anni. La prossima riapertura - conclude Segnalini - consentirà di rendere fruibile in anticipo il collegamento viario, evitando un impatto maggiore sulla viabilità cittadina”.

La Polizia Locale

“Un risultato importante che ha visto la Polizia Locale di Roma Capitale impegnata in prima linea nella gestione della viabilità, con un cospicuo numero di agenti in campo ogni giorno per cercare di limitare i disagi alla circolazione, oltreché in una costante azione di monitoraggio sul rispetto delle tempistiche dei lavori, il tutto in stretta collaborazione con i vari enti coinvolti e con il supporto costante dell’Amministrazione” sottolinea il Comandante del Corpo della Polizia Locale della Capitale Mario De Sclavis.