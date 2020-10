Caos cambio medico, l'Asl va in tilt: romani rispediti a casa dopo ore di fila

Caos cambio medico all'Asl Roma 2: i sistemi informatici del Cto della Garbatella lunedì mattina sono andati in tilt con i dipendenti della struttura che hanno rispedito a casa i cittadini dopo tre ore di fila per nulla. Attesa dovuta all'orario dell'erogazione del servizio che è stato modificato senza però alcuna comunicazione.

Proprio così: sul sito della Asl Roma 2, alla voce “Sportelli per la scelta e Revoca del medico sul territorio”, a fianco all'indirizzo di via di San Nemesio, 21 (il Cto) viene riportato come orario dello sportello 8:00-18:30 dal lunedì al venerdì e 8:00-12:00 il sabato mentre gli operatori della struttura lunedì mattina comunicavano che gli orari erano cambiati da tempo, con il servizio che è disponibile solo dalle 12 alle 18:30 dal lunedì al venerdì.





Questa mattina, vista l'apparente carenza di cittadini, il Cto ha iniziato a far prendere il numeretto alle oltre 30 persone in attesa dalle 8 del mattino intorno alle 10:30 per sbrigare la code e porre fine all'assembramento ospedaliero ma lì la scoperta: il sistema non va e gli operatori hanno rispedito tutti i romani intenti a cambiare medico a casa con l'invito a tornare almeno due ore dopo. “E' una follia”, grida un signore sulla 60ina sbattendo la porta della sala d'attesa.

Il Cto, contattato telefonicamente nel pomeriggio, non ha saputo comunicare se il sistema era stato ripristinato o meno.