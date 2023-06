Caos taxi a Roma, si gioca la finale di Europa League: coda infinita a Termini

Caos tax a Roma: durante la finale di Europa League a Termini non ci sono taxi disponibili. Davanti alla stazione Termini, decine di persone in coda in attesa di poter raggiungere le loro destinazioni.

A scattare la foto e a pubblicarla su Twitter è la giornalista e scrittrice Marianna Aprile. “Su una cosa tra Roma e Milano non c’è alcuna differenza - ha scritto nel tweet - la relazione tra partite di calcio e disponibilità di taxi”.

E qualcuno ironicamente le ha risposto nei commenti: “Ma ti pare il caso di andare in taxi quando c’è la finale della Roma? Se il tassinaro romanista è a vedere la partita, quello laziale mica lavora rischiando di beccarsi i caroselli degli altri. Tutto torna”.

Il nuovo regolamento con le “doppie guide”

“Le lunghe file - ha scritto Più Europa in un post su Facebook alcuni giorni fa - di persone in attesa di un taxi a Roma, Milano e in tante città d’Italia sono la plastica rappresentazione del perché +Europa vuole liberalizzare il settore dei taxi”.

Intanto il Comune di Roma ha da poco approvato un nuovo regolamento che tra le altre cose prevede le cosiddette “doppie guide”. I tassisti potranno svolgere il loro turno per poi far guidare la loro vettura da un'altra persona di fiducia per altre 7 ore. In tal modo negli orari di punta si potranno avere più taxi in circolazione. “Sarà come avere mille licenze in più ha spiegato Gualtieri”. Si spera che i sostituti delle “doppie guide” siano di squadre diverse dalla Roma o dalla Lazio.