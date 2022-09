Capannelle, all'ippodromo si torna a correre: riparte la stagione autunnale

A Capannelle si torna in sella. Il programma del primo giorno e gli appuntamenti della nuova stagione che è pronta a ripartire.

Dopo il rifacimento completo delle piste di gara e di allenamento per il trotto e il galoppo, la stagione autunnale è pronta per andare in scena all'ippodromo romano. Otto le gare previste per domenica 4 settembre, con un programma folto di eventi fino a Natale, con il caro energia che preoccupa e colpisce anche gli ippodromi.

Le corse di domenica 4 settembre

Saranno otto le corse che daranno il via ufficiale all'ippodromo. Dalle 14,15 saranno cinque le condizionate, una la maiden, due le perizie, con una delle condizionate dedicata esclusivamente a i gentlemen e alle amazzoni. Distanze dai 1200 ai 2000 metri, con sei gare che si svolgeranno sulla pista grande e due sulla pista all weather. Partiranno a correre le cinque femmine di due anni di pregio, che in uno dei due premi dedicati alla SGA, con l'occasione proveranno per la sfida Repubbliche Marinare. Seguiranno i maschi alla settima gara sui 1500 metri, sempre in cinque con Wide Sea che sfida Tequila Picante e Diamond Angel.

Il premio Enable e Senecio e le altre gare in programma

In vista del Lydia Tesio, sulle piste si correrà anche per il Premio Enable per le femmine sui 2000 metri, con Atamisque tra le favorite, quarta di Oaks e terza del Regina Elena, che competerà con otto avversarie tra cui Resana, Is Arutas, Macasai e Never Ending Story. L'altra gara sui 2000 metri sarà invece il Premio Senecio, dove tra gli otto cavalli di tre anni correranno Lohengrin, Chelsea Gardens, Wonka Willy e Arkend. Le altre gare: nella seconda tris sulla pista all weather sui 1200 metri, si fronteggeranno Damble, Powerline, Anshamina e La Libertè, mentre sui 1500 la condizionata per i 9 dilettanti Attimo Fuggente, Sparklealot, Unique Diamond, Oleksander e Absolute Silence.

Elio Pautasso, “Grandi sforzi per la nuova stagione”

Illustrando le novità dell'ippodromo e passando in rassegna il programma degli eventi previsti per l'autunno, il Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle, Elio Pautasso, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora e per farlo al meglio non abbiamo tralasciato nulla, a partire dal rifacimento completo delle piste, sia quelle di gara, (trotto e galoppo), sia quelle d’allenamento del galoppo a Ciampino che hanno ripreso a funzionare già dalla metà di agosto. Tantissime novità anche sul fronte degli eventi collaterali, - elenca Pautasso - dal SumDayz Festival, il weekend del 10 e 11 settembre, al Mercatino Giapponese che tornerà a Capannelle il 17 e 18 settembre, ma anche il 22 e 23 ottobre e per finire il 12 e 13 novembre, senza dimenticare la Festa della Madre Terra, il 9 ottobre, il Vintage Market (15 e 16 ottobre), l’assegnazione del Premio “Le Signore dell’Ippica" (giovedì 27 ottobre), la Festa Celtica (30 ottobre) e i tradizionali Mercatini di Natale (10 e 11, 17 e 18 dicembre). E naturalmente – continua il Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle - i grandi appuntamenti ippici in programma in questo scorcio di stagione, a partire dal 95’ Derby Italiano del Trotto, domenica 9 ottobre, con le qualificazioni previste per domenica 18 settembre, oltre ai grandi pomeriggi del galoppo, come quello di sabato 17 settembre, Premio Repubbliche Marinare (listed race) e Premio Archidamia (condizionata), fino all’attesissimo Roma Champions Day, in calendario Domenica 30 ottobre, con il Premio Roma, il Premio Lydia Tesio, e ancora il Ribot, il Berardelli, l’Aloisi e il Divino Amore”.

Il caro energia pesa anche sull'ippodromo, “Difficoltà estreme”

“Tutti gli sforzi che stiamo producendo, però, non possono non tenere conto delle difficoltà estreme in cui stiamo tentando di operare a causa degli incrementi dei costi dell’energia e di tutti i materiali che acquistiamo – ha concluso Pautasso - aumentati in maniera pazzesca e insostenibili non solo per Capannelle ma per tutti gli ippodromi italiani. Un grave problema che stiamo sottoponendo all’attenzione del Ministero.”