Capannelle, 8 dicembre di corse. Immacolata col galoppo: 6 gare a porte chiuse

Capannelle, 8 dicembre di corse. Immacolata col galoppo: un lungo pomeriggio "All Weather” con sei corse, tutte e porte chiuse causa Coronavirus.

Questo martedì di festa avrà come comun denominatore la pista su cui si correrà per i prossimi tre mesi fino all’inizio di marzo. Sei corse, tutte sulla preziosa pista grazie alla quale sarà possibile disputare importanti gare, proteggendo nello stesso tempo le piste in erba, teatro della vera selezione primaverile.

Saranno cinque le perizie in questa riunione di Martedì 8 dicembre, oltre ad una corsa riservata ai gentlemen e alle amazzoni. Quanto a distanze andremo dai 1200 fino ai 2300 metri, la distanza della prova in GR che ha raccolto nove protagonisti al via.

Buono il numero dei partenti che sfiora i dieci per ogni corsa in media. Segnaliamo la spettacolarità di due perizie in particolare: ben 15 cavalli al via sul miglio del Premio Ravier (da seguire Mario del Borgo, Via Condotti, Agrid il Moro, Orenburg My World, Brownies, Perla di Labuan); e poi il Premio Pretendre, altra perizia da non perdere e con un buon tasso di qualità, corsa prevista sui 1400 e con 12 cavalli al via tra i quali Morgan Blond, Fair Pass, Stavopensandoate, Stone Skipping, Piz Bernina, Porto Blanco, Kaed.

A Capannelle si correrà ancora al galoppo il prossimo venerdì, poi altre tre giornate nel corso di dicembre: il 18, il 22 con All Weather Christmas Day e infine il 31, ultimo giorno del 2020.