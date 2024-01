Capannelle è fuori pericolo, il Campidoglio salva lo storico ippodromo

A Roma "abbiamo scongiurato la chiusura dell'Ippodromo di Capannelle, garantito la continuità delle gare, salvato i posti di lavoro e preso un impegno chiaro per la pubblicazione dell'avviso pubblico che individuerà il nuovo concessionario”.

Lo afferma in una nota l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato.

Il piano Onorato

"Dopo una lunghissima trattativa con tutte le parti interessate e in costante contatto con le sigle sindacali, e grazie al lavoro fatto dall'assessorato che si è concluso ieri con l'approvazione di una delibera di giunta, siamo riusciti a salvare uno degli impianti ippici più grandi d’Europa - spiega -. Entro 90 giorni procederemo alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento della struttura ma intanto la stagione del trotto e del galoppo è garantita con l'assegnazione della gestione ordinaria di Capannelle per la durata di un anno a Hippogroup"."Ci siamo trovati a dover affrontare - prosegue Onorato - una situazione straordinaria ereditata dal passato e che rischiava di portare alla chiusura immediata dell’ippodromo della capitale con un conseguente contraccolpo per tutto il settore e la perdita di posti di lavoro: oltre 100 dipendenti (32 a tempo indeterminato e 81 a tempo determinato) e circa 500 persone impiegate a vario titolo nell’indotto".

Soluzione straordinaria

"Per questo abbiamo lavorato a una soluzione straordinaria che nell’attesa di un nuovo avviso pubblico scongiurerà lo stop alle gare ed eviterà un colpo durissimo al settore e tagli ai posti di lavoro. Ringrazio gli uffici per l’impegno che hanno messo in questa vicenda, i colleghi della giunta che in tempi rapidissimi hanno approvato la delibera e i lavoratori che attraverso i loro rappresentanti sindacali sono sempre rimasti in contatto con il mio assessorato fiduciosi che insieme avremmo evitato il peggio".