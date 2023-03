Capannelle, nuovo weekend di corse: sabato 11 il trotto e domenica il galoppo

Nove corse al trotto di sabato e sei al galoppo di domenica: questo il programma del finesettimana tra sabato 11 e domenica 12 marzo all'Ippodromo di Capannelle.

La prima corsa al trotto di sabato partirà alle 14,15. Ma tra le corse in programma per questa giornata dedicata al trotto, la più interessante sarà quella del Premio Adrian Chip, dedicata ai tre anni e sulla distanza di 2600 metri. Sarà una corsa a sei che vedrà scontrarsi campione del calibro di Enzo Jet, Edwin Jet ed Enricobellei Par.

Le corse di domenica

Per domenica sono previste invece sei spettacolari corse al galoppo, quattro delle quali sulla pista grande in erba, mentre le altre due sulla “all weather”. Le distanze varieranno dai 1200 ai 2300 metri. La prima corsa inizierà alle 14,35. Seguirà la seconda, alle 15,15, dedicate alle sole femmine e sulla distanza dei 2 km. A contendersi il premio di questa seconda gara saranno sei cavalle tra cui sei cavalle tra cui Cats Kiss, Ersilia, Alisee e Improvvisa. Molto attesa anche la quarta corsa, quella dedicata ai cavalli maschi. Si correrà alle 16,25 sempre su una distanza di 2 km. Saranno otto i cavalli a scontrarsi in questa competizione, che vedrà campioni come Shekerando, Kazam, Budrio e River Spirit.