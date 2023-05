Capannelle, un finesettimana di corse: sabato trotto e domenica galoppo

Sarà un finesettimana di corse all'ippodromo di Capannelle: cavalli e fantini si daranno battaglia in un sabato pomeriggio dedicato al trotto e in una domenica al galoppo.

Sabato pomeriggio nello specifico la prima corsa sarà alle 14,25. Si tratta di una corsa condizionata ad inseguimento, dedicata ai cavalli di 5 e 6 anni, il premio Japan Days. Il premio Japan Days si disputerà in concomitanza con l'evento Japan Days, una kermesse a tema Giappone negli ambienti dell'ippodromo. Alle 16,55, sesta corsa della giornata: una gara dedicata alle sole femmine di 3 anni: il premio Ken Shiro, in cui la favorita è Elamy Luis, una cavalla per ora imbattuta.

Le corse al galoppo di domenica 14 maggio

Una giornata intensa quella di domenica: una corsa listed, una corsa handicap e due maiden, di cui una per i cavalli da 2 anni e una per i cavalli da 3 anni. Segue poi una corsa per i dilettanti e altre quattro corse del tipo handicap. Una media di dieci cavalli per ogni corsa. La prima competizione sarà alle 14.

La listed sarà una corsa da 1600 metri per femmine anziane. Segue poi la “black type”, che vedrà sfidarsi otto cavalle di tutto rispetto: sono Aristovic, Deadline, Hold On, Incantatrice, Memo de l’Alguer, Swipe Up, Venere Rockey e White Lips. Sarà la terza corsa, alle 15,10.

Alle 15,50 si disputerà il premio Bruno Agriformi, la quarta corsa. Qui si sfideranno dieci cavalli di 3 anni ciascuno su un percorso da 2400 metri. I favoriti: Budrio, Dayron, Enrico dei Grif, Kazzam ed Ersilia.

La quinta corsa, alle 16,25, sarà la maiden: una gara da 2 km per dieci cavalli da 3 anni. Poi la 1200 metri per i cavalli da 2 anni. Alle 17 la perizia da 1200 metri su pista dritta con ben 12 cavalli alla partenza.