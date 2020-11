Capannelle va al galoppo, domenica di corse show: lo spettacolo a porte chiuse

Capannelle va al galoppo, domenica di corse show: otto le gare in programma, sei sulla pista grande e due sulla pista “all weather”, per uno spettacolo rigorosamente a porte chiuse a causa del Coronavirus.

Ultima domenica di altissima valenza tecnica alle Capannelle. Il gran congedo segna anche la chiusura del novembre al galoppo che ha vissuto il suo momento di massimo prestigio con la giornata del Roma Champions Day, cui ha fatto seguito il sabato imperniato sulla disputa del Criterium Femminile, del Rumon e del Capannelle. In attesa di un altro pomeriggio molto interessante, l’All Weather Christmas Day, con ottime dotazioni ovviamente sulla pista "all weather" e nell’imminenza del Natale.

Durante tutti i mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 (possibili 14 giornate complessive) sarà solo la pista "all weather" ad animare l’attività, mentre da inizio marzo (con l'augurio che tutto proceda per il meglio) e fino ad inizio giugno prenderà vita la grande primavera romana, la stagione delle classiche.

Domenica 22 novembre otto corse in programma, due listed, un HP, una condizionata e tre perizie: questo il menu con ben sei corse sulla pista grande, giunta in splendida condizione alla fine del suo ciclo stagionale, e altre due corse sulla pista "all weather". Quanto alle distanze, si va dai 1400 metri fino ai lunghi 2800 del Roma Vecchia. La listed sui 2800, nella sua versione moderna, cerca dunque il successore di Pretending che sarà in campo anche quest'anno. A contendergli il possibile bis, Aldrodovar, Allez Italye, Fambrus, Imsexyandiknowit, Oleksander, Pretending, Unique Diamond.

Un momento di sicura selezione sarà rappresentato dal Buontalenta (lega il suo nome anche al ricordo di Giuseppe Valiani), una delle grandi fattrici dell’allevamento Italiano ed in particolare della razza Spineta, tra le poche ad aver prodotto due vincitori di Derby, vale a dire Braccio da Montone e Bonconte da Montefeltro. Interessante cercare di capire chi potrà succedere a Party Goer, nobile laureata dello scorso anno. Prima di lei Isole Canarie, Sadilla, Reset in Bluu, Aury Touch, So Many Shots, Dark Ray fino a Quiza Quiza Quiza , Les Fazzani e Step Dancer. Ecco quindi pronte Chiaro di Luna, Dorotea, Haven Park, Ifrachy, Musa d’Oriente, Romance D’Amour, Stella di Mantova, Visions.

Poi il miglio del Nearco, il cavallo del secolo, arriva dopo il recuperato Natale di Roma come il Signorino, Piazzale, il Di Capua, il Ribot e il Chiusura. La formula HP consente anche di rimescolare le carte grazie alla distribuzione della scala dei pesi. Siamo alla ricerca del successore di Sergio Leone, oscar dello scorso anno. Nove protagonisti in campo tra i quali spiccano i nomi di Villabate, Spirit Noir, Only Time, Amyntas e Excelegrif.

Un pomeriggio da non perdere (di qualità anche la condizionata femminile sui 2000), anche se a porte chiuse, fruibile attraverso gli schermi o il web. Ancora una domenica di grandi emozioni e divertimento all’Ippodromo Capannelle.

Le corse a Capannelle si svolgeranno a porte chiuse ma i servizi di bar e ristorazione all’interno dell’Ippodromo saranno aperti nel rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus. Si ricorda che come da nuovo Dpcm 24 ottobre, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le sale scommesse all’interno dell’Ippodromo resteranno chiuse.