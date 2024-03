Capocotta, il Mecs distrutto da un rogo. Incendio davanti alla discoteca Qube

“Nel pomeriggio di domenica a Ostia è andato a fuoco uno dei chioschi di Capocotta, proprio uno di quelli che lunedì, dopo un’attesa di 24 anni, avremmo rimesso a bando. È un fatto preoccupante e ne andranno chiarite le cause nel più breve tempo possibile”.

Così in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"In questi mesi, con il Dipartimento Ambiente, abbiamo fatto un lungo lavoro per tornare in possesso di tutti i lotti, iniziando a riscuotere i canoni arretrati e a far sanare gli abusi. Adesso, se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Domani metteremo a bando gli altri lotti, con gli stessi obiettivi: salvaguardare i servizi e la sicurezza per le tante persone che vivono e fanno vivere Capocotta e, al tempo stesso, difendere trasparenza e legalità”.

Fiamme all'esterno della discoteca Qube a Portonaccio

Incendio domenica, verso le 10, nei pressi della discoteca 'Qube' di via Portonaccio a Roma. Sul posto, dopo una segnalazione, è intervenuta una pattuglia della stazione dei carabinieri di Roma Casal Bertone. Ignoti hanno appiccato un incendio alla cartellonistica vicino alla porta di ingresso del locale rimasta danneggiata. Nessuno è rimasto ferito.

Nella notte ci sarebbe stata una lite tra buttafuori e clienti.