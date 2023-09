Capocotta, spunta un "villino" sulle dune: c'è anche il pannello solare

Una baracca abusiva in uno dei posti più belli del litorale. Sulle dune di Capocotta è sorto un villino. Non manca niente, spazioso, sole e vista mare. C'è persino il pannello solare per produrre energia elettrica. Insomma, una casa fatta di bandoni e legno nella riserva naturalistica della Capitale.

Lo scempio non è sfuggito a Canale10, la tv di Ostia che ha documentato con ironia un altro tassello del degrado che regna a Roma da qualche periodo.

Assi e tronchi

Chi l’ha costruita, asse dopo asse e tronco dopo tronco, non solo ha dato prova di notevole fantasia ma anche cercato di arredare questa sua creazione corredandola di bucoliche finestre disegnate su un telone con effetto “trompe l’oeil” di un’immaginifica villetta dotata di vista mare su uno dei tratti più belli della costa tirrenica. Tocco finale, da vero intenditore delle tematiche green e degli allarmi sul cambiamento climatico, ecco spuntare anche un pannello solare molto probabilmente utilizzato per avere acqua calda corrente.

Anche il cartello per gli spicci

Ma l’”improvvisato” architetto di Capocotta non ha lasciato nulla al caso posizionando anche un avviso rivolto ai bagnanti di passaggio dove si legge, testualmente, “qualche spiccio per aiutarmi, se sani sarebbe meglio. Grazie”.

Vergogna capitale

Battute a parte una situazione come quella del villino abusivo sulle dune rispecchia una città allo sbando. In particolare Capocotta ne sta risentendo molto: nella spiaggia comunale dei cancelli mancano i bagnini, non funzionao i bagni, non ci sono i chioschi e gli abusivi la fanno da padrone.