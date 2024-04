Car, il Centro Agroalimentare si amplia: via libera della Regione al piano

La Regione Lazio ha dato il via libera per il progetto di ampliamento del Centro Agroalimentare Roma (Car). La conclusione della conferenza regionale rappresenta un passaggio fondamentale per l’avanzamento del progetto, che prevede un aumento entro il 2028 di oltre 200.000 mq della superficie coperta del Centro Agroalimentare Roma.

Questo permetterà il consolidamento come primo mercato in Italia e terzo d’Europa, dopo quelli di Barcellona e Parigi.

Nuovo hub

L’estensione interessa le aree che confinano con l’attuale comprensorio del Car e consentirà di sviluppare un nuovo hub strategico del food attraverso il miglioramento delle attività già presenti e l’implementazione di nuovi servizi integrati nel paesaggio e nel contesto urbano.

Aumento produttivo

Inoltre, si stima un aumento produttivo del livello complessivo del Car di circa 1500 unità, oltre un impatto indiretto di circa 1800 posti di lavoro impegnati nelle attività di realizzazione del progetto di espansione. “L’esito positivo della conferenza di servizi è un risultato importante a cui siamo arrivati grazie al coordinamento della Regione Lazio, al contributo del Comune di Guidonia e di Roma Capitale e che ci incoraggia ad andare avanti a lavorare per efficientare i servizi del Car e a realizzare un hub strategico per il settore agroalimentare italiano, in grado di competere a livello internazionale con un modello virtuoso anche nella sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del Car.

Le parole del presidente

“Siamo molto contenti di questo risultato, un traguardo importante che permetterà uno sviluppo sostenibile ed efficiente non solo del Centro Agroalimentare Roma ma di tutta la filiera produttiva del territorio”, ha dichiarato Valter Giammaria, presidente del Car. “Il via libera della conferenza dei servizi al progetto di ampliamento del Centro Agroalimentare Roma è un fatto positivo: il Lazio sarà sempre più protagonista nell’ambito della commercializzazione dei prodotti ittici e ortofrutticoli in Italia, in Europa e non solo - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - Uno sviluppo virtuoso e sostenibile importante e indispensabile per il nostro territorio, anche e soprattutto per il previsto innalzamento dei livelli occupazionali”.