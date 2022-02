Carabinieri in coda peri fondi Pnrr: “Unarma: Mancano 11 mila uomini”

Sono 222,1 miliardi i fondi a cui accederà l’Italia nei prossimi anni tramite il Pnrr ma tra gli stanziamenti garantiti dal Next Generation EU spicca però l’assenza di risorse fondamentali sulla sicurezza, da destinare alle Forze dell’Ordine, in particolare ai Carabinieri.

“Sono aiuti che servirebbero oggi più che mai nel nostro lavoro, considerando che l’Arma soffre una carenza di organico di 11.000 unità” – commenta Antonio Nicolosi, Segretario generale di UNARMA, il più antico sindacato dei Carabinieri – le città ormai sono una polveriera a cielo aperto a causa del disordine pubblico che non aiuta di sicuro la ripartenza.

Roma, MIlano e Bologna le città più"calde"

Per questo tra le voci del Pnrr dovrebbero esserci anche fondi per un aumento del personale. Gli ultimi accadimenti in città come Roma, Milano e Bologna, dove le tensioni sono continue, dimostrano l’urgenza di immettere risorse che aumentino il personale, i mezzi a disposizione e i controlli sul territorio nazionale”.