Carambola di auto in via degli Ammiragli con inseguimento e scontri: arrestato

Dopo 3 giorni di caccia all'uomo uno dei protagonisti di un inseguimento dal film del 5 luglio con una serie di incidenti stradali in via degli Ammiragli, è stato arrestato. L'altro è ancora in fuga.

Due ladri, in fuga dalla polizia, hanno colpito diverse autovetture parcheggiate e poi, dopo aver abbandonato la Fiat 500 sulla quale viaggiavano, sono fuggiti a piedi. Fermato dalla polizia uno di questi: è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Doveva scontare una pena di 3 anni e 4 mesi

Dai successivi accertamenti è risultato colpito da un ordine di esecuzione pena di 3 anni e 4 mesi per furto aggravato. I poliziotti del commissariato Borgo lo hanno arrestato e ora si trova nel carcere romano di Rebibbia. Indagini in corso per risalire all'altro uomo che è invece scappato.