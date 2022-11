Caramelle alla droga: zucchero, droga dello stiupro e Lsd: la scoperta

Un giovane romano è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera a Fiumicino per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo nascondeva in casa grandi quantità di sostanze stupefacenti pronte alla vendita tra cui la droga dello stupro, Lsd e altre sostanze. Alcune delle dosi erano nascoste in delle caramelle.

Gli agenti lo hanno colto in flagrante mentre riceveva un litro di Gbl, cioè la cosiddetta droga dello stupro. Dopo averlo perquisito, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

La dispensa di uno spacciatore

In casa dell'uomo hanno trovato un freezer che usava come dispensa con dentro parecchie sostanze stupefacenti sintetiche, pronte alla vendita.

Le sostanze erano tutte ben catalogate e divise in dosi. Oltre alla droga dello stupro, c'erano dosi di mdma, mefedrone e oppiodi vari, tra cui il fentanyl. Quest'ultimo è una sostanza molto più forte della morfina, che potrebbe essere mortale anche solo inalandone una piccola quantità. Non mancavano i funghi allucinogeni, essiccati e conservati in un barattolo. C'era anche una certa quantità di Lsd: oltre ai “tradizionali” francobolli intrisi con la sostanza, l'Lsd era stato immesso anche in delle caramelle gommose.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il suo arresto è stato convalidato, con la detenzione in carcere.