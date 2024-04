Carburanti, la stangata è servita: salasso di primavera per benzina e diesel

Aria di primavera: e la benzina torna a salire. Con l'rrivo della bella stagione, già dalla prossima settimana, sono in arrivo gli aumenti dei prezzi dei carburanti alla pompa, con le quotazioni petrolifere internazionali sospinte dal tonfo delle scorte Usa di greggio e prodotti.

In questa speciale classifica il Lazio è in testa alla hit parade dei rincari nazionali.

Già da questo weekend

Ecco allora che già da questo weekend, secondo le previsioni delle Associazioni dei consumatori, aumenterà il prezzo della benzina da 1 a 4 cent al litro per la benzina che arriveranno fino a 5 per il diesel. Ad oggi, giovedì 4 aprile, il prezzo medio tra servito e self nel Lazio vede la benzina a 1.878 mentre il diesel a quota 1.787. Una media altissima che vede Lombardia e Lazio rispettivamente al primo e secondo posto nazionale.

La denuncia

“In appena 6 settimane il prezzo medio nazionale della verde è aumentato del 5,3%, mentre il diesel è salito del 6,3% – denuncia Assoutenti –, e al di là dei casi limite dove i listini superano i 2,5 euro al litro, il rischio concreto è che la nuova ondata di rialzi alla pompa determini una spirale inflattiva attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio dei beni che viaggiano su gomma e che rappresentano l'88% della merce venduta in Italia".

Le prossime ore

A preoccupare sono proprio le forti oscillazioni del greggio che vedranno i carburanti, già questo weekend ,superare i 2 euro al litro per il servito. E la settimana prossima la situazione peggiorerà ancora, annunciano gli esperti del settore. E dire che la Pasqua era passata senza problemi e, stranamente, con prezzi in linea con l'andamento mensile. Ora un ritorno di fiamma dei rincari, secondo le associazioni dei consumatori, potrebbe far costare un pieno anche 10 euro in più.

Aument per i ponti

Secondo gli esperti se la Pasqua è stata risparmiata dai rincari folli lo stesso non si ripeterà per i ponti del 25 aprile (che cade di giovedì e quindi rischia di essere un super anticipo delle ferie estive) e la festa del 1 maggio (che quest'anno cade di mercoledì).

I trucchi per risparmiare

Ci sono delle trovate per evitare il salasso: alcuni siti web (tra cui komparing.com) indicano i prezzi più bassi e la distanza migliore per fare carburante. Un piccolo rimedio per evitare che fare benzina o gasolio diventi una bagno di sangue.

I prezzi più bassi di Roma oggi 4 aprile

Via Trionfale 7727: 1.678 euro

Via Aurelia 554: 1.679 euro

Via Boccea 228: 1.679 euro

Via Collatina 117: 1.679 euro

Via Leone XIII: 1.694 euro