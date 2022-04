Carciofo alla giudia e vino rosso: Angela Merkel sa cosa ordinare a Roma

Carciofo alla giudia con un bicchiere di vino rosso: Angela Merkel sa che è stagione di carciofi e dove ordinarli, quando viene a Roma.

Doppietta da Ba'Ghetto per l'ex cancelliera, che con tre colleghi si è concessa - per due giorni di fila - un pranzo nel ghetto di Roma.

Le pietanze ordinate dal menù sono state carbonara, shish kebab con hummus, carciofi, tabulè e abbacchio al forno, annaffiate (con morigeratezza, a detta del proprietario del ristorante) dal rosso israeliano Monte Hemon: la Merkel e i suoi accompagnatori hanno mixato alcuni piatti tipici romani con quelli della tradizione israeliana.

Clienti vip

Ilan Dabusch, titolare di Ba Ghetto di Roma ha definito la compagnia molto "silenziosa e tranquilla". Soddisfatto di essere stato scelto anche per la pausa pranzo del giorno seguente ha dichiarato, in un'intervista rilasciata a Rai Radio1 di aver avuto come cliente anche Mario Draghi, che si è presentato per un aperitivo in solitaria: “Era solo soletto quando è entrato qualcuno lo ha salutato chiamandolo 'presidente' e lui ha risposto 'non sono presidente'. E' stato carino e gentilissimo”. Il premier ha preso uno spritz (con l'aperol), e per quanto non fosse proprio ora di cena, neanche lui non si è fatto mancare l'abbacchio al forno.