Cardinale Colonna a bocca aperta: nella galleria del '700 la sfilata di moda

“Morfosis“ di Alessandra Cappiello apre la stagione Autunno/Inverno 2022-2023 domenica 9 Ottobre con una sfilata inclusiva e sostenibile nei colossali spazi della Galleria del Cardinale Colonna.

Moda, arte e musica si fondono in un unico evento presentato dalla giornalista Elena Parmegiani, direttore eventi della Galleria e scandito dalle note live della DJ Blade. “Imperfezioni 9”, questo il tema dominante della collezione che intende vestire una donna felicemente unica e imperfetta: colori decisi e intensi come rosso vermiglio, blu oltremare, verde bandiera, viola blue lilac, apparentemente inaccostabili, s’intrecciano esaltati da fantasie geometriche o floreali.

Trasparenze e volumi ampi si uniscono a linee asciutte e tessuti corposi; velluti, sete di tutti i pesi e tessuti tecnici si fondono con disinvoltura consentendo la possibilità di mischiare i capi tra loro, ottenendo sempre soluzioni diverse.

Alessandra, questa è una collezione inclusiva?

“Secondo me è molto inclusiva perché non è pensata per un prototipo di bellezza, ma per qualcuno che semplicemente si vuole bene. E’ una collezione che ognuno può comporre liberamente”.

Su cosa punta?

“Sull’unicità e sulla qualità. Quest’anno ho realizzato poche ripetizioni per ogni articolo, ho fatto delle edizioni limitate, anche perché ho utilizzato degli accessori vintage”.

Come mai questa scelta?

“Per un discorso di sostenibilità e perché in tutti i modi voglio anteporre la qualità alla quantità. I miei abiti sono realizzati con materie pregiate, conosco chi li cuce, non c’è nessuna forma di sfruttamento e non ha senso acquistare in maniera compulsiva per poi rischiare di non utilizzare quanto comprato”.

Cosa è cambiato nella moda con il Covid?

“Adesso c’è una maggiore attenzione alle risorse del pianeta da parte di chi produce e una maggiore attenzione alla qualità da parte di chi compra”.

Quale fascia d’età veste la sua linea?

“Non è per teen-ager, ma dai venticinque anni in poi diventa sicuramente adatta. E’ per una persona che ha cominciato ad avere una consapevolezza di se stessa e un certo senso estetico. Io ho una figlia di ventitré anni che usa i miei capi con disinvoltura e li regala anche alle sue amiche”.