Caregiver e inclusione sociale: l'assessore Maselli convoca gli stati generali dopo la nuova legge di tutela

Parte la due giorni di lavori per parlare di tematiche sociali e di salute con confronti tra istituzioni, associazioni delle famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazione sociale e organizzazioni sindacali. Questa sarà la 1ª Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale, che si terrà a Roma venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024 all’interno della ASP-Fondazione Piccolomini di Roma.

Tanti gli argomenti al centro dell’evento – con i vari panel che tratteranno argomenti delicati e di stringente attualità come il caregiver familiare, l’autismo, l’integrazione socio-sanitaria, la vita indipendente, il durante e dopo di noi e la governance territoriale – con la partecipazione di relatori e relatrici d’eccezione.

L'elenco dei relatori

Tra questi ci saranno Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio), Maria Teresa Bellucci (Vice Ministro del Lavoro e Politiche Sociali), Chiara Colosimo (Presidente Commissione Parlamentare Antimafia), Luciano Ciocchetti (Vice Presidente Commissione Sanità Camera dei Deputati), Antonello Aurigemma (Presidente Consiglio Regionale Lazio), Barbara Funari (Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute Roma Capitale) e Alessia Savo (Presidente Commissione Sanità Regione Lazio). L’iniziativa è stata fortemente voluta da Massimiliano Maselli (Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio).

Massimiliano Maselli: “Figure fondamentali per la nostra società”

“Nel Lazio – ha dichiarato l’Assessore Maselli – ci sono oltre 25.000 caregiver che svolgono un lavoro straordinario, prendendosi cura, ogni giorno, dei propri cari in maniera del tutto gratuita e volontaria. Il 18 e 19 ottobre dedicheremo a loro un evento nel quale sottolineeremo l’importanza di questa figura, che grazie all’approvazione della legge regionale numero 5/2024, ha trovato finalmente le tutele che merita. Una risposta importante e necessaria, che permette di sostenere e valorizzare il ruolo fondamentale svolto dai caregiver familiari operanti nella nostra regione. Tale figura è spesso rivestita da donne o giovani ed è proprio per questo che è essenziale fornire loro strumenti di supporto per garantire che l’attività di assistenza non diventi un ostacolo al loro percorso educativo e professionale. L’evento del 18 e 19 ottobre sarà anche l’occasione per raccontare ciò che la Regione Lazio ha realizzato e sta realizzando in materia di accoglienza e inclusione sociale”.