"Carichi di lavoro insostenibili", Bnl condannata per condotta antisindacale

Bnl Bnp Paribas "condannata dal giudice del lavoro per condotta antisindacale". Portata in tribunale dai sindacati per violazione dell’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro per "problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge, la banca è stata condannata.

Il giudice ha dato ragione ai sindacati

Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 5 agosto, rileva la Fabi, "ha cassato il comportamento di Bnl Bnp Paribas, ritenendo come un inadempimento contrattuale l’aver negato l’incontro richiesto almeno sulla parte degli argomenti che risultano pacificamente rientranti nelle previsioni contrattuali. Alla banca, secondo quanto deciso dal giudice, è quindi ordinata la convocazione dell’incontro stabilito dall’articolo 14 del Ccnl applicabile come richiesto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; inoltre la banca deve darne idonea notizia del provvedimento nel sito internet aziendale nel medesimo termine. Infine, lo stesso giudice ha condanna Bnl Bnp Paribas al pagamento delle spese per 3500,00 euro oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge".

Ira dei sindacati

"Non si può continuare a demandare a un giudice terzo le controversie tra azienda e sindacati. Non dobbiamo essere sempre messi in condizione di risolvere le questioni sindacali con una sentenza di tribunale. Una sana politica di relazioni industriali deve saper prevenire ed è per questo che noi Fabi di Bnl da tempo chiediamo una maggiore condivisione, un maggior coinvolgimento sui programmi e sulle strategie dell'azienda", sottolinea il coordinatore Fabi in Bnl Bnp Paribas, Fabio Armeni.