Caro affitti, la protesta degli studenti, dopo Milano, dilaga a Roma

Caro affitti: dopo le proteste a Milano, la proteste dilagano anche a Roma."La situazione è ormai diventata insostenibile - denuncia Leone Piva, coordinatore di Sinistra Universitaria - per uno studente avere una casa a Roma è diventato un privilegio”

Per questo gli studenti della Sapienza per protesta hanno deciso di piantare delle tende, riprendendo la protesta di Ilaria Lamera, la ragazza che ha piantato una tenda davanti al Politecnico di Milano per protestare contro il caro affitti nel capoluogo lombardo.

I dati a Roma

Anche a Roma la situazione non è delle migliori. In media gli appartamenti in affitto disponibili costano 500 euro al mese. Per gli oltre 40mila studenti fuorisede della Sapienza, un terzo del totale, trovare casa a Roma è diventata un'impresa. La Regione mette a disposizione degli strumenti per aiutarli, come le borse di studio e il contributo alloggi. Tuttavia si tratta di soluzioni solo temporanee e il problema resta.

“Una situazione insostenibile”

“Avere una casa a Roma per uno studente - dice Leone Piva - è ormai un privilegio che pochi si possono permettere, e chi è più in difficoltà è costretto a lavorare in condizioni estremamente precarie per poter mantenere il costo di un affitto. Crediamo che il governo, invece di investire nelle residenze private, debba invertire la direzione in tema di politiche abitative, attuando delle manovre che riescano ad appianare i prezzi degli alloggi, rendendo Sapienza e Roma degli spazi che siano realmente a misura degli studenti”.