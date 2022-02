Caro bollette, Gualtieri spegne le luci del palazzo del Comune

Gualtieri aderisce all'iniziativa contro il caro bolletta e spegne le luci in Campidoglio giovedì 10. Il sindaco rassicura:"Il Governo ascolterà il grido di allarme".

Anche Roma Capitale aderisce all'iniziativa promossa dall'Anci e dal presidente Antonio Decaro contro il caro bollette.

Luci spente in Campidoglio giovedì 10

Il sindaco Roberto Gualtieri ha commentato: "Per questo le luci del Campidoglio verranno spente, simbolicamente, domani sera alle 20:00. Si tratta di un'iniziativa che ci trova pienamente d'accordo: l'aumento delle bollette grava e mette in seria difficolta' famiglie e Istituzioni, dal piccolo al grande Comune, soprattutto in questo momento storico che ci vede gia' in difficolta' a causa della pandemia. E' un problema che va affrontato e sono certo che il Governo ascoltera' il grido di allarme dei cittadini e dei sindaci", ha affermato Gualtieri.