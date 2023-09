"Carrozzone Giubileo", la Lega: "Gualtieri ritiri subito questa presa in giro"

E sul bando per la pubblicità del Giubileo, interviene la Lega con il consigliere Fabrizio Santori: “Chiediamo l’immediato ritiro del bando pubblicato dalla società Spa Giubileo per la ricerca di un esperto da mettere a capo della macchina della comunicazione per il Giubileo 2025. La società è pubblica creata apposta per l’evento".

Scrive Santori in una nota: "Tempistiche, requisiti, stipendio e durata dell’incarico, sono inaccettabili: decretano l’ennesima vergogna per la città firmata dal Pd. Siamo di fronte all’ennesima puntata del poltronificio Campidoglio: i titoli e le competenze richiesti sembrano cuciti addosso a un personaggio già individuato, cui si consegna un posto da molte decine di migliaia di euro l’anno e non limitato alla durata dell’evento religioso e della società creata per l’evento".

I tempi sono sospetti

Ancora Fabrizio Santori: "E il ‘genio’ della comunicazione, del marketing, della creatività e magari anche esegeta e luminare delle sorti millenarie dell’ultimo ciottolo sperso tra un cumulo di immondizia e l’altro della città, deve anche essere un velocista capace di balzare a bordo del costruendo cocchio d’oro, radunando forze e medaglie in poche ore: solo nove i giorni a disposizione per presentare il curriculum è un avviso che gira su whatsapp neanche pubblicato sul sito. Impossibile accettare questa ennesima presa in giro, Gualtieri faccia ritirare questo atto spudorato” conclude il consigliere.