Carta d'identità, il 16 e 17 settembre 2 nuovi open day: tutte le informazioni

Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 settembre si terrà un nuovo appuntamento con gli open day per il rilascio della CIE (Carta d'identità elettronica) negli sportelli anagrafici dei municipi III, VI, XI e XIII (il sabato) e negli ex Pit (aperti anche la domenica).

Tutte le info

Per ritirare il nuovo documento sarà necessario prenotarsi dalle ore 09:00 di venerdì 15 settembre presso il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Una volta preso l’appuntamento bisognerà presentarsi nell’ufficio indicato muniti di ticket di prenotazione, fototessera, vecchio documento e carta per il pagamento elettronico.

Ecco orari e indirizzi degli uffici aperti

Municipio III: la sede di Via Fracchia, 45 sarà aperta dalle ore 08:00 alle 13:00;

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti n. 11 sarà aperta dalle ore 08:00 alle 16:30;

Municipio XI: la sede di Via Portuense, 579 sarà aperta dalle ore 08:00 alle 16:00;

Municipio XIII: la sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta sarà aperta dalle ore 08:30 alle 16:30;

EX PIT: le sedi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune saranno aperte sabato dalle ore 08: 30 alle ore 16:30 e domenica dalle ore 08:30 alle ore 12:30