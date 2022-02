Carta d'identità, al Corviale l'indirizzo dell'anagrafe è errato

Tempi di attesa lunghi per il rinnovo della carta d'identità. Il Consigliere di Fdi, Marco Palma: "In Municipio XI bisogna aspettare sei mesi per avere la carta d'identità e l'indirizzo della sede municipale dove effettuare il rinnovo è sbagliato".

Il vice presidente del Municipio XI, Marco Palma, ha denunciato sui suoi profili social le difficoltà nelle quali si imbattono i cittadini che devono ottenere la nuova carta d'identità.

Palma: "Indirizzo sbagliato, alla sede indicata c'è una biblioteca"

Marco Palma, consigliere del Municipio XI, ha segnalato un errore sul sito del Ministero nella sezione nella quale è indicato l'indirizzo dell'ufficio anagrafe. Il vicepresidente ha poi scritto una nota indirizzata alla direzione del Municipio e al Ministero dell'Interno: "Sul sito c'è scritto che l'indirizzo anagrafe è in via Mazzacurati 76, ma lì c'è una biblioteca. Hanno autorizzato gli utenti a fare un tour non richiesto perchè lì c'è un'altra struttura che si trova dall'altra parte della strada. Ho mandato una nota perchè la situazione è imabarazzante".

Palma: "Sei mesi per rinnovare la carta d'identità"

Palma ha scritto sul suo profilo che per rinnovare una carta d'identità la prima data utile è a inizio giugno. Più di sei mesi di attesa per un documento. Il consigliere Fdi ha spiegato così la situazione: "Gli uffici municipali sono carenti di personale. Non c'è stato un rinnovo generazionale e questo problema andrà ad aggravarsi".

Palma: "Il personale è carente, chiedere aiuto alle partecipate"

Sulla promessa dell'assessore Catarci di assumere personale da inserire negli uffici municipali grazie al bando di Roma Capitale, Palma ha replicato: "A breve dovrebbero sbloccarsi le assunzioni ma il personale dovrà prima essere convocato, poi formato e poi diventerà operativo. Oltre che basarsi sui concorsi, che mettono a disposizione comunque pochi posti, chiederei una mano alle società private o alla partecipate che si occupano di assunzioni, anche per non continuare ad aggravare sulle casse pubbliche".

Palma: "Problemi in ogni ufficio, mancano i computer"

Il consigliere Palma ha poi parlato di una carenza in ogni ufficio: "All'interno dell'ufficio urbanistica ci sono solo due persone, di cui una lavora part time. In caso di covid o malattia alcuni uffici diventano deserti e quindi improduttivi. Nell'ufficio del consiglio ci sono tre persone e fino a qualche tempo fa erano in 7. Negli ultimi tre anni c'è stata una fuga dall'amministrazione. Non c'è rinnovo generazionale e manca il supporto tecnologico. I computer che abbiamo sono datati e gli uffici lavorano con materiale obsoleto risalente a dieci anni fa".