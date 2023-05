Carta d'identità elettronica, arriva il primo open day di giugno: il 3 e il 4

Per chi avesse bisogno di rinnovare la propria carta d'identità elettronica, è stato annunciato un nuovo open day nel primo weekend di giugno, il 3 e il 4 giugno.Stavolta le aperture straordinarie riguarderanno gli uffici del Municipio V, oltre agli ex Pit.

Per usufruire degli open day sarà necessario prenotare un appuntamento sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. La prenotazione sarà aperta dalle 9 di giovedì 1° giugno fino a esaurimento dei posti disponibili. All'appuntamento occorrerà presentarsi con il documento in scadenza, una foto segnaletica, una carta per pagamenti elettronici e il ticket di prenotazione.

Orari e luoghi di apertura

Nel Municipio V sarà aperto l'ufficio di via Torre Annunziata 1, dalle 9 alle 13.

Per quanto riguarda gli ex Pit, saranno aperti quelli di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune. Di sabato saranno aperti dalle 8,30 alle 16,30. Domenica saranno aperti invece dalle 8,30 alle 12,30.