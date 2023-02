Carta d'identità elettronica, nuovo open day nel fine settimana a Roma

Il Comune di Roma ha annunciato un nuovo open day per richiedere la carta d'identità elettronica: la nuova occasione sarà sabato 18 e domenica 19. “Saranno oltre 200 le richieste di CIE garantite nel prossimo weekend” ha assicurato l'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci.

Per usufruire degli open day sarà necessario prenotare un appuntamento sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. La prenotazione sarà aperta alle 9 di venerdì 17 febbraio. Per ottenere il nuovo documento sarà necessario presentarsi all'appuntamento con il documento in scadenza, una foto segnaletica, una carta per pagamenti elettronici e il ticket di prenotazione.

Orari di apertura

Questa volta saranno aperti soltanto i tre ex Pit del Centro storico, di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune. Sabato l'apertura sarà tra le 8,30 e le 16,30. Domenica 19 invece saranno aperti dalle 8,30 fino alle 12,30.