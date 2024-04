Carta d'identità: open day sabato 20 e domenica 21 aprile: tutte le info

Nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 aprile si terranno gli open day per la carta d’identità elettronica con i cittadini che potranno fare richiesta del documento recandosi presso gli sportelli anagrafici dei municipi II, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e XV (soltanto il sabato) e degli ex Punti Informativi Turistici del centro.

Torna l'appuntamento per snellire le lista di attesa.

Cosa serve

Per il rilascio del documento sarà obbligatorio prenotarsi nella giornata di venerdì 19 aprile presso il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Il giorno della prenotazione sarà necessario recarsi presso l’ufficio muniti del ticket, del vecchio documento, di una fototessera e di una carta per il pagamento.

Date e municipi

Municipio II: la sede di Via Dire Daua 11 sarà dalle 08:30 alle 13:00;

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle ore 08:00 alle ore 16:30;

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta dalle 08:30 alle 16:30;

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle ore 08:30 alle ore 15:30;

Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta dalle ore 08:30 alle ore 16:30;

Municipio XII: la sede di Via Fabiola 14 sarà aperta dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Municipio XIV: la sede di P.zza Santa Maria della Pietà, 5 sarà aperta dalle ore 09:00 alle ore 16:00;

Municipio XV: le sedi di Via Enrico Bassano 10 e di Via Flaminia 872 saranno aperte dalle ore 08:30 alle ore 16:00.

Ex Pit di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sarabbo aperti il sabato dalle ore 08:30 alle 16:30, e la domenica dalle 08:30 alle 12:30.