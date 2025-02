Cartafreccia Trenitalia, accreditare i punti è una missione impossibile

Qualcuno ha mai provato a recuperare i punti Cartafreccia su un biglietto che magari è stato fatto da una azienda per tuo conto o da un amico? Capita tutto di corsa e cosi non è che ti metti a dire, per favore questa è la mia tessera, caricami i punti.

Ce nè abbastanza per una gag di Brignano

Padrone di mille programmi di fedeltà di compagnie aeree dove il recupero di un viaggio è una cosa super semplice mi sono messo all'opera sul portale delle Ferrovie dello Stato. Penso che difficilmente Brignano se ci mettesse un occhio rinuncerebbe a farci uno dei suoi esilaranti sketch.

I mille quesiti

Già perché il sito non si accontenta del tuo codice PNR che identifica in modo certo ed inequivoco il tuo biglietto, ma vuole anche sapere quando lo hai comprato. Tutto qui ? No, vuole sapere da dove sei partito, a che ora sei partito, a che ora sei arrivato, il numero del treno e la chicca finale è che se non gli alleghi la copia del biglietto la richiesta nemmeno parte.

Inutile dire che ci ho rinunciato, ma qualcuno per favore faccia sapere a Trenitalia quanto sono ridicoli. Con l'intelligenza artificiale che ormai dilaga quasi ovunque, alle Ferrovie probabilmente basterebbe solo un pò di mera intelligenza naturale.