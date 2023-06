Casa del Cinema, il programma estivo a Villa Borghese. Si parte con D'Alatri

Inizia la programmazione estiva della Casa del Cinema: al Teatro Ettore Scola di Villa Borghese ogni giorno una proiezione a ingresso gratuito. Si comincerà con un omaggio ad Alessandro D'Alatri, regista scomparso lo scorso 3 maggio.

Il 5 giugno, infatti, verrà proiettato il suo film Senza pelle, vincitore del premio David di Donatello e del Nastro d’Argento. Sarà l'inizio della stagione estiva per la Casa del Cinema, gestita dalla Fondazione Cinema. Con una rinnovata linea editoriale, curata dal Presidente Gian Luca Farinelli, dalla Direttrice Artistica Paola Malanga e dalla Direttrice Generale Francesca Via. Ogni giorno alle 21,30 la grande arena dell'Ettore Scola ospiterà una proiezione gratuita.

Le rassegne previste a giugno

Dopo lo speciale dedicato a D'Alatri, partiranno le tre rassegne previste per il mese di giugno, dal 6 al 30. La prima è “Bianco&Noir”, in cui saranno presentati alcuni classici del cinema italiano e internazionale. Tra questi, “Viale del tramonto” e “La fiamma del peccato” di Billy Wilder, “Gilda” Di Charles Vidor e “La signora di Shanghai” di Orson Welles. “Ossessione”, i capolavoro di debutto di Luchino Visconti, “Il postino suona sempre due volte di Tay Garnett.

La seconda è “On the road”, dedicata ai film sui viaggi. Tra questi i capolavori “Easy Rider” di Dennis Hopper, “Viaggio in Italia” di Roberto Rossellini, “L'Armata Brancaleone” di Mario Monicelli, “La pazza gioia” di Paolo Virzì, “Sulla strada” di Walter Salles, “Basilicata Coast to Coast” di Rocco Papaleo e “Thelma & Louise” di Ridley Scott.

Infine la rassegna “Siamo donne” che vedrà protagonisti straordinari personaggi femminili e attrici indimenticabili. “Siamo donne che dà il nome alla rassegna, “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, “Piccole donne” di Greta Gerwig, “Le ragazze di piazza di Spagna” di Luciano Emmer, “8 donne e un mistero” di François Ozon, “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards e “Il diavolo veste Prada” di David Frankel.