Casa di riposo lager: cibo tenuto insieme a quello per animali e niente igiene

I Carabinieri sono intervenuti in una casa di riposo lager. La struttura era priva di certificazione Hccp e non aveva un menù specifico per gli anziani. I militari hanno scoperto anche che il cibo era mal conservato ed era tenuto insieme a croccantini per cani o gatti.

Ad intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione di Mentana, insieme ai Nas di Roma.

Le carenze della struttura

In generale tutta la struttura, situata nel comune di Fonte Nuova, presentava carenze organizzative e igienico-sanitarie. Gli spazi comuni per i sette anziani ospiti non erano ben gestiti. Non c'era un ricambio regolare di asciugamani e lenzuola. Anche l'edificio presentava dei problemi: i muri erano pieni di crepe e infiltrazioni. Tutte le violazioni sono state segnalate all'Asl Rm5 del comune di Fonte Nuova.

Le altre operazioni

Questa operazione si è svolta nell'ambito di una serie di controlli straordinari messi in atto dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo su luoghi di lavoro, rispetto dell'ambiente e strutture d'accoglienza per gli anziani. Nel corso dei controlli sono stati esaminati 144 veicoli e identificate 165. I Carabinieri hanno anche trovato uno spacciatore, un giovane di Monterotondo in possesso di 40 grammi di hashish.

In particolare militari della Stazione di Monterotondo sono intervenuti nel cantiere per la costruzione di una villetta monofamiliare, insieme ai colleghi Carabinieri Ispettori del Lavoro del Gruppo CC Tutela Lavoro di Roma. Qui hanno trovato parecchie irregolarità per quanto riguarda la sicurezza. I militari hanno quindi bloccato l'attività del cantiere e il titolare della ditta di costruzione ha ricevuto sanzioni per un totale di 30mila euro.

I Carabinieri forestali di Monterotondo hanno invece fermato un veicolo per il trasporto dei rifiuti, privo del formulario che dice che tipo di rifiuti si trasportano, l'origine e la destinazione finale. Per questa violazione il guidatore ha ricevuto una multa da 3200 euro.