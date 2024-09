Casal del Marmo: rivolta rientrata: due celle incendiate, inagibile la mensa. Invece che 50, ci sono 70 detenuti

“Sabato sera intorno a mezzanotte nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma sono state incendiate due celle nella Palazzina Minori”. Lo fa sapere il segretario generale Fns Cisl Lazio, Massimo Costantino.

Per il sindacato “Sono accorsi sul luogo due automezzi dei vigili del fuoco e tre ambulanze, oltre, al personale libero che è stato richiamato in servizio. Al momento risultano inagibili tre celle e il locale mensa dove sono state divelte le telecamere. Tre agenti hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Visitati anche vari detenuti''. Le criticità sono rientrate intorno alle 4.30''.

C'è posto per 50, stipati in 70

''Attualmente in carcere risultano 70 detenuti mentre ve ne dovrebbero essere circa 50 - aggiunge - Va ricordato che nelle carceri minorili non esistono circuiti differenziati e ciò rende molto oneroso il lavoro, laddove detenuti con psicopatologie, problemi di dipendenza ed altre patologie e diverse etnie in spazi relativamente stretti alzano il livello di tensione. I pochi poliziotti rimasti sono costretti a turni massacranti senza turn over o assegnazione di nuove unità''.