Casal Palocco, monsignor Gervasi: “Il fatto testimonia la crisi della civiltà”

Incidente di Casal Palocco: fiori e doni per il piccolo Manuel vicino al luogo dell’impatto (foto Lapresse)

Incidente di Casal Palocco: interviene monsignor Dario Gervasi, vescovo del settore sud della Diocesi di Roma e Responsabile Cura dell'Età e della Vita. "Una tragedia che evidenzia la drammatica crisi della nostra civiltà"

"Quanto è avvenuto il 14 giugno scorso a Casal Palocco - scrive il vescovo - interpella profondamente la nostra comunità ecclesiale e civile. A nome della Chiesa di Roma vogliamo esprimere la nostra vicinanza all'immenso dolore della famiglia del piccolo Manuel che ha perso la vita nel tragico incidente. Ci stringiamo nella preghiera intorno a lui e lo affidiamo al Padre che è nei Cieli, che lo accoglie in Paradiso insieme agli Angeli e ai Santi".

L'auspicio di monsignor Gervasi

"Speriamo che il grande dolore per la morte di Manuel, e per il ferimento della mamma e della sorellina, non sia vano. Tutto è avvenuto infatti a seguito di una sfida, una 'challenge', il che evidenzia la drammatica crisi della nostra civiltà: l'incapacità di cogliere il valore della vita assolutizzando ogni esperienza estrema. Che questa tragedia richiami tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle giovani generazioni a insegnare loro la vera sfida che è quella di donare e difendere la vita che Dio ci ha affidato".

Monsignor Dario Gervasi

Vescovo del settore sud della Diocesi di Roma e delegato per la diocesi dell'Ambito cura delle età e della vita