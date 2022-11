Casapound appende striscioni e manifesti sui monumenti: 50 anni di Ezra Pound

Casapound commemora la morte di Ezra Pound, il poeta statunitense scomparso nel 1972 e alle cui idee il movimento si ispira. Per celebrare la ricorrenza, è stato affisso un grande striscione sulla sede del movimento in Via Napoleone III che recita: “Il tempio è sacro perché non è in vendita”.

A Roma e in altre città d'Italia Casapound ha affisso numerosi manifesti e cartelli con citazioni e poesie di Ezra Pound. “Ezra Pound è stata una delle più grandi figure del 900”, ha ricordato CasaPound in una nota. “Ha pagato senza sconti la sua adesione a idee e valori non più accettabili in un Occidente asservito e abbrutito”. Nella nota Casapound ha affermato che oltre ad essere un poeta, fu anche un profeta. “Le sue idee e i suoi valori fanno ancora paura”, hanno conclusi.

Oltre allo strizione srotolato sul palazzo occupato di via Napoleone III, i testi della poetessa, sono stati incollati su alcuni monumenti.