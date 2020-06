Casapound, nuovo attacco della Raggi. Minacce social: partono le querele

Casapound, nuovo attacco di Virginia Raggi: il legale del sindaco della Capitale, l'avvocato Alessandro Mancori, ha depositato una prima querela presso il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma per le minacce social rivolte alla prima cittadina.

Tra i messaggi ricevuti dalla Raggi via Twitter, quello di un utente che riporta frasi come "Raggi che vuoi mettere in strada 20 famiglie, ti ricordo che fra un anno l'attenzione mediatica e la scorta spariranno e tu tornerai a essere la nullità che eri, ma il tuo nome resterà scritto in eterno nel libro nero dei camerati".

Le minacce sono arrivate a poche ore dalla notizia del sequestro preventivo, chiesto e ottenuto dalla procura capitolina, della sede di Casapound, nel palazzo occupato in via Napoleone III, nel quartiere romano dell'Esquilino.