Casapound verso lo sgombero: notificato il sequestro della sede all'Esquilino

Casapound verso lo sgombero: i poliziotti della Digos di Roma hanno notificato il sequestro preventivo dell'immobile occupato da 17 anni in via Napoleone III, nel quartiere romano dell'Esquilino.

Su questa vicenda il pm di Roma, Eugenio Albamonte, ha avviato una indagine con 16 indagati, accusati, a seconda delle posizioni, di associazione a delinquere finalizzata all’istigazione all’odio razziale e occupazione abusiva di immobile. Tra le 16 persone domiciliate nel palazzo di via Napoleone III figurano diversi nomi storici del movimento di estrema destra, leader compresi: Gianluca Iannone, Davide Di Stefano, Simone Di Stefano e Alberto Palladino.

La notizia della notifica del sequestro dell'immobile arriva il giorno dopo in cui il sindaco Virginia Raggi, tramite il suo avvocato Alessandro Mancori, ha depositato le prime querele presso il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma per le minacce social rivolte dopo la notizia dello sgombero. Tra i messaggi ricevuti dalla prima cittadina via Twitter, quello di un utente che riporta frasi come "Raggi che vuoi mettere in strada 20 famiglie, ti ricordo che fra un anno l'attenzione mediatica e la scorta spariranno e tu tornerai a essere la nullità che eri, ma il tuo nome resterà scritto in eterno nel libro nero dei camerati".