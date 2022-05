Case ai Rom, FdI contro Comune: “Assurdo premiare chi non rispetta la legge"

"Assurdo premiare chi non rispetta la legge. Ci sono tante famiglie italiane che hanno difficoltà maggiori, questo è un provvedimenti criticabile e anomalo”. Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, critica aspramente la scelta del Comune di Roma di dare un bonus di 10mila euro alle famiglie rom per lasciare i campi dove vivono e trasferirsi nelle case.

Una scelta politica destinata a fallire per il capogruppo FdI. “In questi anni sono mancati controlli e attenzione da parte del M5S e del Pd”, dice ancora Ghera. “Il tema è l’attenzione e purtroppo ci sono tantissimi casi di sfruttamento dei minori al di fuori della legge. È assurdo premiare chi non rispetta la legge. Non vuol dire che tutti siano così, non è una questione generalizzata. Però sappiamo che in molti di questi campi ci sono attività di riciclaggio, furti di auto, roghi tossici. Sono situazioni non controllate. Ma c’è anche un tema sociale: negli ultimi anni a Roma c’è stato un impoverimento delle classi sociali medie e medio bassi, non ci sono attenzioni sociali per le famiglie di italiani o stranieri che da tanti sono qui e che ora si sono integrati”.

“Molte persone – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia - non vogliono stare nelle case, per motivi di cultura. Sono nomadi e quindi in teoria dovrebbero girare, non stare nella stessa zona. Questo per una questione di cultura. Ben venga se questa cultura rispetta le leggi. Però questo ulteriore ennesimo intervento segue quello fatto dalla Raggi che dava le case popolari ai rom e ai nomadi, senza un vero percorso di integrazione. Come i precedenti progetti di integrazione, anche questo è destinato a fallire miseramente quando i fondi saranno esauriti, con ingente spreco di denaro pubblico".