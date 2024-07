Case al mare, affitti da brividi ad agosto: al Circeo 4000 euro al mese

La vacanza al mare nel Lazio ad agosto è un salasso mai visto. Un aumento costante del costo degli affitti che vede le località più appetibili davvero irragiungibili. E' il caso del Circeo che insieme a Ponza vede per il mese del solleone una media che oscilla tra i 3 e i 4mila euro.

Lo storico parla chiaro: da dopo il Covid il 2024 sembra essere l'anno più caro. A dircelo è l'incrocio dei dati di tre colossi degli affitti nel Lazio, uniti al report messo a punto da Tecnocasa.

La sintesi

Le località turistiche del Lazio hanno messo a segno un aumento dei prezzi dello 0,8% nella seconda parte del 2023, trainato dal mercato della provincia di Roma (+1,6%). Stabile la provincia di Viterbo e in lieve diminuzione quella di Latina (-0,2%). La media rispetto allo scorso anno è stata di un aumento che oscilla tra le 300 e le 500 euro per i lidi più in voga. Mentre parliamo di un rincardo medio tra le 150 e 250 euro per le aree più abbordabili.

L'analisi

Ma per quale motivo i prezzi continuano a crescere? Il primo punto riguarda la mancanza di soldi per una vacanza di tutta la famiglia in hotel: per una settimana di villeggiatura ad agosto i prezzi oscillano tra i 900 e 1500 a persona per il mare e i 650 e 1300 per la montagna. Amplindo queste cifre ai figli il salasso è servito e per fare appena 7 giorni di ferie. Meglio alzare il livello e puntare a un affitto di 15 giorni o di un mese. A questo poi va aggiunto un miglioramento delle strutture ricettive della regione (stabilimenti, divertimenti extra, ecc) che portano i romani a rimanere "in zona".

I dati

Le perle marittime della nostra regione sono naturalmente quelle più care. Nella seconda parte del 2023 a Sabaudia il mercato immobiliare registra un discreto movimento. Gli acquirenti arrivano prevalentemente da Roma dove, spesso, vendono case di proprietà per poi comprare una casa vacanza. Investono mediamente intorno a 200-250 mila € per comprare piccole villette a schiera oppure appartamenti in residence. Sul lungomare di Sabaudia si trovano prevalentemente ville singole, alcune delle quali con accesso al mare e dal valore intorno a 2-3 milioni di €. Apprezzate le soluzioni all’interno del residence “Zeffiro”. Piacciono le abitazioni situate lato lago che, in buono stato, possono arrivare anche a 5000-6000 € al mq. Sono sempre più numerosi coloro che acquistano la casa vacanza e poi la mettono a reddito: un immobile di 65 mq da 180 mila € si può affittare a 3000 € ad agosto, 2700 € a luglio.

Il Circeo

A San Felice del Circeo cresce la domanda di soluzioni indipendenti con piscina. Piacciono le porzioni di villa bifamiliare o trifamiliare, indipendenti non distanti dal mare. I prezzi vanno da 150 mila € per le soluzioni da ristrutturare fino a 250 mila € per quelle ristrutturate. Se ne trovano in particolare su via Mediana Vecchia dove per una soluzione da ristrutturare si spendono intorno a 2000-2500 € al mq, mentre per una ristrutturata si può andare da 3500 a 5000 € al mq. L’offerta abitativa è ridotta dalla presenza dei livelli baronali e per cui si compravendono solo abitazioni in residence degli anni ’70 che ne sono liberi. Bene anche il mercato del centro storico dove i prezzi più contenuti spingono all’acquisto per investimento da destinare a BB; nei primi mesi del 2024 la domanda per investimento con questa finalità è in diminuzione. La maggioranza delle richieste arriva da persone residenti a Roma che si orientano su residence in zone periferiche. Dinamico il mercato degli affitti che vede una richiesta importante per le villette in affitto a 3000-4000 € al mese ad agosto.

Vola anche Formia

Sono in lieve aumento i prezzi delle case a Formia dove, sempre più, il mercato della casa vacanza sta prendendo piede. Si registra anche un buon andamento del mercato della prima casa. Crescono i valori soprattutto nelle zone del mare come Santo Janni e Gianola. La domanda si orienta verso tipologie da 60-70 mq con spazio esterno. Gli acquirenti delle case vacanza provengono quasi totalmente dalla Campania, dalle province di Caserta e Napoli per l’esattezza. In aumento chi acquista l’immobile da mettere a reddito come casa vacanza e B&B. Sempre più numerosi i proprietari che affittano la loro abitazione in questo modo. Una casa fronte mare costa intorno a 2200-2500 € al mq. Vindicio resta la zona balneare preferita e apprezzata da parte di chi pratica barca a vela e dove, per un buon usato, si spendono intorno a 3000-3500 € al mq. Non ci sono al momento interventi di nuova costruzione vista la presenza di numerosi vincoli idrogeologici e paesaggistici. Per l’intera stagione estiva a Formia si chiedono 6000€ per un bilocale di quattro posti letto.

Il boom di Ventotene

Ventotene è una delle isole Pontine, apprezzata da chi cerca un soggiorno tranquillo. Il mercato immobiliare è contenuto e gli acquirenti arrivano maggiormente da Roma, in parte dalla Campania, in minima parte dalla Ciociaria. I prezzi delle abitazioni oscillano da 2500 a 3000 € al mq con punte di 4000 € al mq per le tipologie di pregio, in ottimo stato interno, con vista mare e ampio spazio esterno. Un bilocale si affitta a 150 € al giorno nei mesi estivi. A Ponza i prezzi sono leggermente più elevati: 3000-3500 € al mq, con punte di 5000 € al mq.

Fronte viterbese

Stabili i prezzi a Marina Velca e Tarquinia Lido. La domanda si scontra con una carenza di offerta abitativa. Marina Velca attira acquirenti da Roma mentre Tarquinia Lido interessa persone in arrivo anche dalla provincia di Viterbo e Terni. Negli ultimi anni c’è una discreta attenzione da parte di stranieri che non riescono ad accedere al mercato più costoso della vicina Toscana e, di conseguenza, si rivolgono al mercato di Marina Velca che è più economico dal momento che i prezzi non superano 2200 € al mq. Quest’ultima è apprezzata anche per i campi da golf. In generale si cercano soluzioni indipendenti oppure appartamenti con balcone o terrazzo abitabile. Quasi mai ricorrono al credito e utilizzano capitali propri per acquistare. La località più costosa è Tarquinia Lido dove, per una soluzione da ristrutturare fronte mare, si arriva anche a 3000 € al mq. In crescita la domanda di affitti estivi di breve durata (massimo 15 giorni): un bilocale si può affittare a 1100-1200 € per 15 giorni. Negli ultimi tempi a Tarquinia Lido sono sorti parcheggi ed è stato rifatto il lungomare. Non ci sono nuove costruzioni a causa dei vincoli idrogeologici che interessano l’area.