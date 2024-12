Case popolari, arrivano le stufe a pellet. Ater Roma sperimenta a Carpineto Romano ecologia e risparmio

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, Ater, della provincia di Roma dà il via a un’iniziativa che punta a coniugare sostenibilità ambientale e supporto economico per le famiglie più fragili. Partendo da Carpineto Romano, alcune abitazioni popolari saranno dotate di stufe a pellet, un sistema di riscaldamento più economico ed ecologico rispetto alle soluzioni tradizionali.

Questo progetto sperimentale potrebbe presto essere esteso ad altre località della provincia, ponendosi come un modello replicabile.



Il test in un Comune dove in inverno si arriva a meno 6

Carpineto Romano, un comune dei Monti Lepini noto per i suoi inverni rigidi, è stato scelto come luogo per testare l’efficacia delle stufe a pellet. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Remo Pisani, direttore di Ater, “Nelle difficoltà si trovano le soluzioni.” La sperimentazione rappresenta quindi il primo passo di un piano più ampio, che mira a ridurre le emissioni di CO₂ e a fornire un’alternativa più sostenibile per le famiglie in difficoltà economica.

I precedenti

Il progetto dell’ATER non è un unicum nel panorama italiano. In Trentino-Alto Adige, l’uso di stufe a pellet nelle abitazioni pubbliche ha già portato a una significativa riduzione delle emissioni e a un miglioramento della qualità della vita degli inquilini. Anche in Lombardia, iniziative simili hanno dimostrato l’efficacia del pellet come alternativa economica ed ecologica, contribuendo a ridurre i costi energetici per le famiglie in condizioni di vulnerabilità.

Gli inverni della provincia di Roma non sono estranei al gelo. A Carpineto Romano, le temperature invernali registrano spesso valori sotto lo zero, con una media di 2°C nei mesi più freddi. L’ondata di freddo del 2022 ha visto punte minime di -6°C in alcune località montane, rendendo il riscaldamento una necessità primaria per molte famiglie.

Il modello replicabile

Se la sperimentazione di Carpineto Romano avrà successo, l’ATER prevede di estendere il progetto ad altri Comuni della provincia di Roma, creando un modello replicabile per affrontare le sfide del riscaldamento domestico in modo sostenibile. L’iniziativa si inserisce nel quadro della cosiddetta “rivoluzione ecologica,” che mira a trasformare le abitazioni popolari in spazi più efficienti ed ecocompatibili.